A Santa Marinella nasce la “minoranza del Partito Democratico” - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo l’articolo dei tesserati del PD di Santa Marinella a seguito del congresso del 12 marzo

Sabato 12 u. s., in una partecipata assemblea di iscritti e simpatizzanti del PD, è stata costituita un’area all’interno del PD di S. Marinella/S. Severa, espressione politica della tornata congressuale.

Il senso di questa iniziativa è quello di dare slancio all’azione politica del PD di S. Marinella/S. Severa che spesso sembra appiattita sull’operato dell’Amministrazione.

Anche il Congresso recentemente svolto (dicembre 2021) ha evidenziato una pesante influenza degli amministratori, facendolo diventare una sorta di referendum pro o contro l’attuale Amministrazione.

Invece, noi pensiamo, che la politica debba percorrere una propria strada, essere libera di esprimere il proprio pensiero ed elaborare una propria strategia, nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Inoltre, la “Minoranza PD di S. Marinella/S. Severa – Mozione 1” evidenzia che il PD sempre di più si sta isolando a causa di una involuzione antistorica.

Il PD ha il dovere, anche in fase prospettica, di interloquire con tutte le forze politiche di naturale riferimento, il “famoso campo largo” tanto caldeggiato dal Segretario Gianni Letta, da qui la necessità di creare un ponte attraverso il confronto e il dialogo, dimostrando ai cittadini e alla politica della città di essere veramente il “Partito Democratico”.

Forti di queste radicate convinzioni, a proposito di democrazia, riteniamo che L’Amministrazione stia commettendo un grande errore di comunicazione sul Referendum che si svolgerà il prossimo 27 Marzo 2022.

Tale iniziativa è stata promossa attuando le regole votate all’unanimità dall’attuale maggioranza e merita tutto il rispetto da parte della città e di chi la amministra.

Il referendum del 27 marzo prossimo, più volte tacciato come inutile o eccessivamente dispendioso, è l’espressione di una comunità che ha sposato le regole della democrazia. E un partito che si definisce democratico non può che sollecitare in modo convinto la cittadinanza a partecipare, ad approfondire i temi che sono stati proposti e a esprimersi.

L’assordante silenzio del PD e dell’Amministrazione sulla consultazione referendaria sarebbe un clamoroso autogol. In una città governata da un sindaco di un partito che si definisce democratico si dovrebbe salutare con entusiasmo un’iniziativa del genere, nella quale i cittadini sono chiamati a esprimersi sul delicatissimo tema del ricorso a capitali privati per la gestione e la realizzazione di opere e servizi pubblici.

Ricorso che, a nostro avviso, va valutato con oculatezza e trasparenza, in un percorso di condivisione con la città, con le forze politiche e le associazioni.

Di qui la nostra volontà di esprimerci tempestivamente e in modo chiaro, all’interno delle regole di quello che è il nostro partito e dell’area culturale nella quale troviamo affinità: quella della democrazia. Nei partiti, nella comunità e in chi ha la ventura di amministrarla.

S. Marinella 17 marzo 2022

Membri del Direttivo del PD di S- Marinella/S. Severa

Benci Francesco Campo Stefano

Carletti Aldo Massera Stefano

Venturini Luciano