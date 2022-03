Giovannetti e Vigliotti (Europa Verde): "Con Silvia Marongiu si guarda oltre i soliti giochi di poltrone" - Terzo Binario News

“Venerdì sera, presso lo Stabilimento “Columbia” di Ladispoli, Silvia Marongiu si presenterà ufficialmente ai cittadini come candidata Sindaca di Ladispoli.

Una candidatura che abbiamo supportato con entusiasmo, proprio per l’attenzione che Silvia ha sempre dimostrato per l’ambiente, i temi sociali, l’amore per la nostra città.

Passione politica, “disinteressata” ma coinvolgente ed obiettiva, – ed è giusto rimarcare ogni volta se ne parli -, pienamente condivisa da tutti i rappresentanti della coalizione.

Guardiamo oltre i soliti “giochi di poltrone” di alcuni, noi insistiamo invece sull’impegno e la volontà di apportare un cambiamento reale in città, partendo dalla forza della comunità, tutta, che vogliamo rappresentare.

Europa Verde – Verdi, sarà quindi presente alle prossime elezioni comunali, avendo collaborato attivamente alla stesura del programma.

Un programma attento, preciso, dettagliato a tutela di tutti i cittadini (nessuno escluso), delle attività commerciali, delle associazioni di volontariato, includendo proposte e progetti innovativi per il futuro della città e rispettoso dell’ambiente e del territorio, ingiustamente maltrattato da colate di cemento e disinteresse amministrativo.

“La nostra città – concludono Alessandro Giovannetti e Francesco Vigliotti per Europa Verde – ha bisogno di coraggio per affrontare le sfide future, buttandoci alle spalle questi ultimi 5 anni di scaramucce politiche e litigi interni, dove ciò che di innovativo è stato fatto, è solamente dovuto al lavoro svolto di chi ha preceduto Grando, come è facilmente documentabile.”

” Non ci siamo fatti abbindolare dalle chiacchiere e dalle promesse – e da un lato e dall’altro – e, pienamente convinti della nostra scelta, attendiamo, da questo venerdì sera, di conoscere cittadini che vogliano collaborare con noi a questa nuova visione di città: ecologista, progressista, europea, al passo col futuro”.

Alessandro Giovannetti e Francesco Vigliotti per Europa Verde