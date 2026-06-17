Archeologia, al Museo venerdì conferenza sul Maestro di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia è lieto di invitarvi venerdì 19 giugno 2026 alle ore 17.30 al secondo appuntamento del ciclo di conferenze estive dedicato alla mostra Il corpo che resta: la prothesis nell’urna etrusca di Civitavecchia e le risonanze contemporanee, visitabile dal 29 maggio al 29 novembre 2026.
L’incontro di questa settimana sarà dedicato all’approfondimento de Il maestro di Civitavecchia, una delle figure più significative della scultura arcaica etrusca, attivo a Vulci intorno alla metà del VI secolo a.C. Il suo nome deriva dalla celebre coppia di sfingi in nenfro conservata presso il nostro museo.
Oltre ai due capolavori di Civitavecchia, le sculture attribuite al Maestro o alla sua cerchia si trovano in importanti musei internazionali, come ad Amburgo, ed esemplari di eccezionale valore sono talvolta riemersi sul mercato antiquario.
La conferenza, a cura di Iefke van Kampen, direttrice del Museo dell’Agro Veientano di Formello (RM), approfondirà la diffusione delle opere attribuite al Maestro e alla sua cerchia, evidenziando i legami con l’arte greco-orientale e seguendo il percorso delle sue sculture dall’Etruria arcaica ai musei del mondo.
Introduce Maria Rosa Lucidi, archeologa e collaboratrice del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia.
Vi aspettiamo per condividere questo affascinante viaggio nella storia e nell’arte etrusca.
L’ingresso è libero e senza obbligo di prenotazione.
Prossimo appuntamento
Venerdì 26 giugno 2026, ore 17.30
Carlo Alberto Falzetti, Sandro Scotti, Maria Rosa Lucidi, Ermanno Roberti
Le donazioni dell’Associazione Centumcellae 1913 al Museo archeologico nazionale di Civitavecchia
Per informazioni
Museo archeologico nazionale di Civitavecchia
Largo Cavour 1, 00053 Civitavecchia (RM)
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