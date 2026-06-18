Libri a Civitavecchia, vivace l'incontro sull'antologia "Omicidio, lei scrisse" • Terzo Binario News

Da “Dettagli” ospiti le scrittrici Federica Marchetti e Maria Bellucci

Un incontro movimentato e vivace quello di mercoledì pomeriggio ospitato da “Dettagli” di Civitavecchia.

Nella libreria di via Gorizia si è tenuta la presentazione dell’antologia “Omicidio, lei scrisse”, una raccolta di 18 racconti a tinte gialle o noir inediti, tutti a firma di donne.

Ad organizzare l’evento i gruppi di lettura Attenti ai dettagli di Civitavecchia e InChiostro di Tolfa che hanno invitato la curatrice all’antologia la viterbese Federica Marchetti, anche lei scrittrice e presente nel volume con una sua storia, e la tarquiniese Maria Bellucci, altra autrice che ha partecipato al libro. A fare da moderatrici Carla Melchiorri e Cristiana Vallarino.

Tra i diversi presenti, non solo componenti dei gruppi dei lettura e anche lo scrittore Ernesto Berretti. Da tutti loro sono scaturite domande e riflessioni interessanti, che hanno spaziato dal capire le ragioni che hanno mosso la Marchetti ad avventurarsi nell’impresa a come ha fatto a trovare 18 scrittrici pronte a inventare una storia con un omicidio. E ancora il perchè della scelta di chiudere l’antologia con un racconto poco noto di Carolina Invernizio. Si è parlato della nascita del racconto, come genere contrapposto al romanzo e alla differenza che esiste tra lo scrivere uno o l’altro. Ci si è chiesti pure se c’è uno stile femminile e uno maschile nella scrittura gialla, e quale può essere il limite di uno scrittore nel raccontare fatti efferati. A rispondere in maniera diffusa e a tratti divertente, sia la Marchettii, dedita al giallo classico come la sua amata Agatha Christie, che la Bellucci, la quale invece riempe pagine che decisamente virano verso il “pulp”.

Nel libro, edito da Perrone, ci sono certamente tanti delitti, commessi nei modi più diversi da uomini e da donne, ci sono in alcuni casi degli investigatori che indagano e risolvono il puzzle, ma ci sono anche storie dal finale aperto, dove il colpevole non si scopre. Del resto come accade nella realtà. Di sicuro si tratta di una lettura piacevole, che accontenta i gusti dei vari appassionati di tutte le varie sfaccettature delle crime stories.

Cri.Val.