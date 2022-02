Aperte le iscrizioni per i corsi serali per adulti all'alberghiero Cappannari di Civitavecchia - Terzo Binario News

Una opportunità davvero interessante per coloro che intendono riqualificarsi per una nuova professione o semplicemente per completare la loro formazione.

Il corso di studi, statale e gratuito, infatti apre alla possibilità di conseguire il Diploma di Stato valido sia dal punto di vista lavorativo sia per accedere all’Università.

Il percorso di studi è articolato in tre livelli di apprendimento ai quali si accede in base al proprio percorso scolastico e alle esperienze lavorative. Le iscrizioni possono avvenire direttamente dal sito della scuola (https://www.istitutostendhal.edu.it/iscrizioni-corsi-per-adulti-serale/) dove si trovano anche tutte le informazioni o presso la segreteria dell’Istituto Stendhal in via della Polveriera.

“Abbiamo iniziato questo percorso cinque anni fa e abbiamo riscontrato subito un entusiasmo insperato da parte dei nostri studenti adulti, sono attenti e partecipativi e davvero ce la mettono tutta per conciliare lo studio con il lavoro e la famiglia. Si crea un clima di grande solidarietà e tutti collaborano per il raggiungimento degli obiettivi che spesso sono molto positivi. In questi anni abbiamo attrezzato delle aule dedicate che possano consentire anche la formazione a distanza prevista da questo ordinamento per agevolare gli studenti lavoratori” spiega la professoressa Caratelli. “Tutti gli interessati mi possono scrivere all’indirizzo email stendhalcivitavecchia@gmail.com o tramite la pagina facebook Amici dello Stendhal, ci metteremo subito in contatto per fornire ogni spiegazione sui corsi e prendere accordi per gli open day” .