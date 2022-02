Liceo Pertini di Ladispoli, sopralluogo del consigliere Ascani e dei dirigenti della Città Metropolitana per migliorare la struttura - Terzo Binario News

Importanti novità al Liceo ‘Pertini’ di Ladispoli a seguito del sopralluogo effettuato nella scuola in presenza di alcuni dirigenti della Città metropolitana di Roma Capitale e con la dirigente scolastica della scuola.

Sono state prese in considerazione tutte le proposte per migliorare sempre più la struttura, si è fatto un check dei diversi lavori svolti negli anni e in particolare è stata accertata la recente piena agibilità della palestra, struttura polifunzionale utile anche per rendere possibile la pratica delle attività sportive. Molto importante sarà anche garantire il riscaldamento della palestra e completare l’intervento sulla tettoia dell’intero edificio scolastico per evitare infiltrazioni nella struttura.

Al sopralluogo al Liceo ‘Pertini’ ha preso parte anche il consigliere Pd Federico Ascani che così commenta inoltre: “Sarà mia cura anche verificare la possibilità di trovare spazi esterni o una struttura polifunzionale per lo svolgimento delle attività sportive per gli studenti che frequentano la succursale, dove non esiste una struttura predisposta per la pratica sportiva, come atletica leggera e giochi sportivi che ad ora non possono essere praticati. Abbiamo coinvolto anche la professoressa di Raffaella Del Re in questo. Ringrazio la preside del Liceo, Fabia Baldi ,con la quale ho instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e per il suo riconoscimento pubblico dei miei sforzi compiuti per migliorare questa struttura scolastica, a cui sono molto legato, essendo stato studente del Liceo, e volti a garantire ai ragazzi ora presenti la migliore soluzione di spazi e strutture per la loro formazione scolastica. Concludo dicendo che è sempre una grande emozione tornare nella scuola dove ritrovo ancora gli operatori che mi hanno visto studente e dove in fondo ho avuto la mia prima esperienza politica e amministrativa in qualità di rappresentante d’istituto degli studenti nel lontano 1999.”