Brucia materiale di risulta sotto un palazzo, residenti a rischio intossicazione a Civitavecchia - Terzo Binario News

Fiamme alte a Campo dell’Oro. Questa notte alle ore 01.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Veneto 1 per un incendio di vari materiali di risulta, sotto il porticato di uno stabile.

La rapida estinzione delle fiamme da parte degli uomini della Bonifazi ha impedito all’incendio di arrecare ulteriori danni alle abitazioni circostanti.

La grossa mole di fumo sviluppatosi ha rischiato di fare intossicare i residenti dello stabile, subito affidati alle cure del personale sanitario. Sul posto erano presenti Carabinieri di Civitavecchia per i rilievi del caso. Non si è registrato nessun ferito.