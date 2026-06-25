Manuelli al Prefetto: "Più sicurezza per Santa Marinella" • Terzo Binario News

Il Sindaco di Santa Marinella, Dott. Alessio Manuelli, ha formalizzato una richiesta urgente a S.E. il Prefetto di Roma per sollecitare un incremento delle misure di sicurezza e del controllo del territorio cittadino.

La decisione nasce dall’ascolto diretto delle istanze provenienti dai residenti e dagli operatori commerciali, preoccupati da una serie di recenti episodi di microcriminalità che hanno interessato diverse aree del comune.

Il Sindaco Manuelli ha inteso così farsi interprete del bisogno di serenità dei cittadini, sottolineando quanto sia fondamentale, in questa fase iniziale del mandato amministrativo, dare un segnale di presenza e vicinanza dello Stato.

Di seguito un breve stralcio della missiva: “Come Amministrazione Comunale, abbiamo prontamente invitato la cittadinanza a mantenere alta la soglia di attenzione e a segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine ogni comportamento sospetto. Siamo pienamente consapevoli dell’abnegazione e del costante impegno profuso dalle Forze dell’Ordine operanti sul nostro territorio, le quali, pur tra le mille difficoltà quotidiane, non risparmiano energie al servizio della collettività Le chiedo cortesemente di valutare la possibilità di disporre un potenziamento dell’organico delle Forze dell’Ordine o, in alternativa, una intensificazione dei servizi di pattugliamento, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. Una presenza più visibile e capillare sul territorio rappresenterebbe un segnale concreto di vicinanza dello Stato e contribuirebbe in modo determinante a elevare la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini. Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà dedicare a questa istanza, rinnovo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare fattivamente e a fornire tutto il supporto logistico necessario alle Forze dell’Ordine per le attività di monitoraggio e controllo”.

Al contempo, il Sindaco ha annunciato l’intenzione di farsi promotore, nel brevissimo periodo, di un tavolo tecnico sulla sicurezza. A questo incontro verranno invitati formalmente i vertici di tutte le Forze dell’Ordine che operano sul territorio, con l’obiettivo di analizzare nel dettaglio le criticità emerse e coordinare una strategia d’azione sinergica e immediata. L’iniziativa vuole affiancare la richiesta inviata alla Prefettura, dimostrando la volontà dell’Amministrazione di agire concretamente e in prima linea per restituire serenità ai residenti e agli operatori commerciali di Santa Marinella.