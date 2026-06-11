Andrea Moretti primo colpo del Santa Marinella • Terzo Binario News

Il cantiere del Santa Marinella si apre con la costruzione dell’attacco e con la ricerca di giovani nella Capitale.

Il primo colpo messo a segno dalla dirigenza rossoblù è quello di Andrea Moretti, centravanti di stazza, che ricordano con affetto a Tolfa dove ha segnato valanghe di reti e con cui aveva iniziato la stagione (con 3 gol) prima di passare al Borgo Palidoro dove ha realizzato 14 reti, utili alla promozione in Eccellenza dell’undici giallorosso. Prima di questo, altri due campionati di Promozione vinti con Aranova e Casal Barriera.

Dice di lui il nuovo direttore sportivo santamarinellese Massimo Protani. «È iniziata la campagna di rafforzamento della squadra e abbiamo voluto subito ingaggiare un attaccante top per la categoria come Andrea Moretti. Il giocatore quest’anno ha vinto il campionato con il Borgo Palidoro e per lui è il terzo di fila. Andrea è un ragazzo che io ho avuto già per altri tre anni, sia a Fregene che a Tolfa. È un attaccante molto affidabile, che segna tanti gol ma oltre a questo lo abbiamo scelto anche per l’atleta che è, la persona che è, poiché è uno che sposa la causa, un ragazzo molto educato, un atleta vero, un uomo di gruppo che dà anche delle mie guida ai giovani calciatori. Lo consideriamo un acquisto veramente top, pertanto spero ci dia tante soddisfazioni. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, Andrea è un attaccante potente, è una prima punta che in area di rigore si fa valere, è un attaccante che difficilmente sbaglia davanti alla porta, e di testa è una garanzia, quindi possiamo sfruttarlo con i cross e i calci d’angolo, le palle da fermo e durante la partita non disdegna nemmeno di venire a dare una mano in difesa. In questo senso va a colmare anche la pecca che la squadra aveva lo scorso anno, quindi l’acquisto ci lascia molto soddisfatti. Tuttavia – continua Protani – non sarà l’unico, però abbiamo voluto iniziare con lui, perché è un terminale offensivo che poi i gol fanno la differenza e se riusciamo a buttare la palla dentro già siamo a metà dell’opera, quindi andiamo avanti e speriamo che Andrea Moretti ci dia tante soddisfazioni» la conclusione del ds.

Rimanendo agli arrivi, ci sono diverse trattative aperte, su tutte sono due: una, con un altro centravanti di categoria che andrebbe a comporre il tridente offensivo con Tabarini e lo stesso Moretti. L’altro è un jolly di difesa e centrocampo, il cui annuncio appare imminente da parte della società.

Poi ci sono addii e conferme: inizialmente sembrava che Samuele Cerroni restasse in rosa invece poi le strade fra il centravanti e il sodalizio di via delle Colonie si sono separate. Per lui sembra probabile l’approdo a Tarquinia. Invece è andata buon fine la trattativa con tre elementi già presenti nelle scorse stagioni. Infatti si è trovato l’accordo con Alessandro Caforio, che dunque resta rossoblù così come il portiere under Carlo Coronas e gli altri under Jacopo Astorelli, Federico Scala e Paolo Vitali. Questi si vanno ad aggiungere agli altri confermati ossia capitan Alessio Gallitano e Giuseppe Tabarini. Ora è caccia a un portiere senior e a due mediani, possibilmente di categoria superiore, e agli altri under guardando soprattutto al mercato romano.

Alessio Vallerga «»