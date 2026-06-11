Fl5, Pendolari Roma Nord: "Servizio da potenziare" • Terzo Binario News

È emerso che il servizio sostitutivo per i lavori sulla tratta FL5 si è rivelato del tutto insufficiente a fronte di un numero di viaggiatori sicuramente inferiore all’ordinario considerato che molti hanno optato per scelte diverse.

Infatti, a seguito dei lavori che interessano la tratta da Roma Aurelia a Civitavecchia nei giorni dall’ 11 al 14 giugno e la conseguente chiusura della stessa sono stati messi a disposizione pulmann sostituitivi che però non riescono a sopperire alla richiesta.

La scarsa presenza dei bus ha afflitto gli utenti di tutta la tratta e in special modo coloro che partono da Torre in Pietra e Maccarese dove a causa dei bus pieni che non si fermavano, le persone hanno dovuto aspettare fino a 45 minuti.

Come Comitato Pendolari, abbiamo chiesto a Regione e Trenitalia che per i giorni a seguire e in special modo nelle ore di punta, venga potenziato il servizio”.

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