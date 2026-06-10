Fl5 interrotta da giovedì a domenica, Trenitalia spiega i cambiamenti • Terzo Binario News

I treni Frecciarossa e Frecciabianca Genova-Roma, via Civitavecchia, subiscono deviazioni via Firenze-Pisa con cancellazione delle fermate intermedie di Livorno, Campiglia, Grosseto e Civitavecchia, in alcuni casi con fermata a Roma Tiburtina.

I treni Frecciargento Roma-Genova, via Firenze C. Marte subiscono soppressioni. I treni 8556 e 8596 sono cancellati anche il 10 giugno, i treni 8551 e 8583 sono cancellati anche il 15 giugno.

Nelle notti tra il 10 e il 15 giugno alcuni treni Intercity e Intercity notte potrebbero subire modifiche di orario, di percorso anche con perdite di fermate.

Previsto servizio bus sostitutivo per alcuni treni Intercity e Intercity Notte.

I treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) fermeranno a Roma Aurelia (lato Roma) e a Civitavecchia (lato Grosseto) dove saranno presenti punti di assistenza. Previsto un servizio bus tra Roma Aurelia e Civitavecchia. In alcuni casi, a seconda delle periodicità e circolazioni dei treni, i bus saranno prolungati su Montalto di Castro e Grosseto.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente con un presidio rafforzato. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

I canali di acquisto sono aggiornati.