Anche la Polizia locale avrà il taser, approvata la mozione per dotare gli agenti della “pistola a scosse elettriche” - Terzo Binario News

Da oggi anche la Polizia Locale di Roma Capitale avrà in dotazione il taser, la “pistola” a impulsi elettrici che ha l’obiettivo di immobilizzare per alcuni minuti malviventi in caso di interventi della forza pubblica. Già in dotazione a polizia di stato e Carabinieri, l’approvazione dell’estensione del possesso del taser è stata approvata durante il Consiglio comunale di Roma, con una mozione congiunta presentata dalla Lista Calenda e Fratelli d’Italia.

Una mozione che soddisfa la richiesta avanzata dai sindacati di polizia locale che chiedevano un rinforzo simile per gli agenti, troppo spesso mandati al macello durante operazioni delicate come quello di sgombero.