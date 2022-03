Pulizia su corso d'Italia, sul posto mezzi di Ama e Roma Capitale - Terzo Binario News

Sono iniziate questa mattina le operazioni di pulizia e bonifica di un’area verde che costeggia Corso d’Italia, altezza di via Lucania.

Sul posto presenti le pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Parioli che, dalle ore 8 circa, sono state impegnate nelle attività per consentire a personale e mezzi Ama di ripulire il sito, agevolando nel contempo il transito veicolare sulla strada adiacente.

Rimossa una grande quantità di rifiuti e masserizie varie, in parte accumulate da un uomo, un 35enne su cui sono in corso accertamenti sulla sua identità e regolarità della posizione sul territorio nazionale, trovato sul posto al momento dell’intervento e per il quale è stata richiesta assistenza da parte della Sala Operativa Sociale.

Le operazioni di pulizia da parte di Ama proseguiranno anche nei prossimi giorni.