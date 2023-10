Allumiere, "Femminile, Plurale" alla "Casa Internazionale delle Donne" di Roma • Terzo Binario News

Domani pomeriggio, l’Associazione “Femminile, plurale. APS” sarà alla Casa

Internazionale delle Donne di Roma per la presentazione del noto premio letterario di Allumiere, giunto ormai alla sua sesta edizione.

“Abbiamo scelto con il nostro progetto di promuovere la letteratura femminile nella convinzione che si tratti di letteratura per tutt* e nella speranza che un domani la distinzione tra libri scritti da donne e libri scritti da uomini diventi superata e inutile: i libri, per noi, sono scritti dalle persone per le persone. Quel domani, però, sembra ancora un po’ lontano… Nel frattempo, quindi, vi aspettiamo per la presentazione della VI edizione di “Femminile, Plurale” presso la Casa Internazionale delle Donne, un luogo unico, centro di accoglienza, di incontri, di promozione dei diritti, della cultura, delle politiche, dei “saperi” e delle esperienze prodotte dalle e per le donne: quale migliore occasione per informarvi che è

disponibile il bando per la prossima edizione del premio”.

