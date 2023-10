Valorizzazione della cultura, Ladispoli partecipa al bando con il mosaico della Villa Romana a Palo Laziale • Terzo Binario News

“Il mosaico della Villa Romana sul lungomare di Palo Laziale è stato individuato dalla Giunta Comunale per partecipare al bando regionale “Valorizzazione dei luoghi della Cultura””. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che il Comune di Ladispoli partecipa al bando per realizzare un progetto di tutela e valorizzazione del sito archeologico della Villa Romana sul lungomare di Palo Laziale.

“Le risorse del bando – ha proseguito Grando – saranno utilizzate per un progetto che riguarda la copertura del sito archeologico sul lungomare di Palo Laziale. Il sito risalente all’età romana, è oggi minacciato dalle condizioni atmosferiche e dalla presenza del mare, dall’atmosfera salina e dal particolato sabbioso che viene trasportato dai venti e che danneggia il monumento impedendone la leggibilità e la valorizzazione potenziale. A tale scopo, è stato proposto un progetto per una copertura che possa, mediante indicazioni metodologiche e operative, permettere una idonea accessibilità culturale e valoriale ai beni. La copertura ipotizzata – ha Grando – potrà tutelare e proteggere il monumento, tenendo in considerazione la volontà di replicare i medesimi dispositivi e le medesime metodiche anche per altri siti”.