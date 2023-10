“Un centro civico culturale polivalente per Passoscuro”, prosegue la raccolta firme • Terzo Binario News

La petizione è indirizzata all’Amministrazione comunale di Fiumicino

Continua la raccolta firme per chiedere che Passoscuro abbia il suo spazio civico e l’istituzione di un Centro Civico Culturale Polivalente, organizzato e attrezzato per contenere servizi collettivi.

Un anno fa, un’ordinanza sindacale aveva sollecitato il ripristino della sicurezza pubblica e del pubblico decoro tramite la demolizione (con relativa approvazione di valutazione tecnico economica da parte degli uffici comunali appositi), e la messa in sicurezza delle strutture fatiscenti e inutilizzabili in via Florinas 122

Si tratta dell’immobile prefabbricato che in passato ospitò la scuola di Passoscuro e che i cittadini conoscono come ex isola ecologica e, sul retro, i locali affidati alla Pro Loco locale.

Considerando solo le aree al coperto, si tratta di 430 mq di spazio pubblico che potrebbe diventare un centro civico in grado di contenere una grande sala polivalente per assemblee, convegni, mostre, teatro e concerti, nonché la sede della Pro Loco, una biblioteca/mediateca, una ludoteca per i bambini, una sala dedicata alle necessità dei cittadini come sportello di ascolto e servizi amministrativi decentrati, aree dedicate a corsi di musica, inglese, pittura…

Ma non solo! La versatilità e la polifunzionalità degli spazi darebbe un’occasione a qualsiasi iniziativa che favorisca l’incontro, l’aggregazione, lo scambio e la relazione tra le persone, pertanto, in contemporanea alla raccolta firme, si invitano i cittadini a compilare un questionario per esprimere le proprie idee e proposte in merito.

La nuova amministrazione del Comune di Fiumicino, a cui è diretta la petizione, vorrà senz’altro proseguire sul percorso tracciato, sostituendo il capannone non a norma e inutilizzabile con un moderno centro che sviluppi e promuova la cultura, come enunciato nell’obiettivo strategico di mandato n. 10 diffuso durante la passata campagna elettorale (Sviluppare e recuperare gli spazi culturali).

La raccolta firme è dedicata principalmente ai residenti del Comune di Fiumicino ma, vista l’importanza per Passoscuro della presenza di residenti occasionali, turisti e villeggianti, può continuare a contribuire alla petizione chiunque altro frequenti la località e usufruisca dei suoi servizi.

Per chi non l’abbia ancora fatto, non mancheranno occasioni in cui si potrà, oltre che firmare, compilare il questionario delle proposte e richiedere i moduli per coinvolgere i propri amici e familiari. I primi appuntamenti, organizzati dal comitato spontaneo creato appositamente, saranno giovedì 12 e giovedì 26 ottobre presso il mercato di Passoscuro.

VI ASPETTIAMO!

Comitato Centro Civico Polivalente di Passoscuro