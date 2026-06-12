Allumiere 200 e Asinytaly: fine settimana da vivere in collina • Terzo Binario News

Allumiere si appresta a vivere una delle manifestazioni più significative, sentite e strutturate del proprio calendario promozionale e culturale.

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026, prenderà ufficialmente il via la nuova attesissima edizione di “Asinitaly”, la fiera nazionale interamente dedicata alla valorizzazione, tutela e celebrazione delle razze asinine e della ricca cultura rurale ad esse collegata.

Per tre intere giornate, le piazze storiche, i palazzi d’epoca e i vicoli del suggestivo borgo montano saranno il palcoscenico di un fitto e ricchissimo palinsesto di eventi che unisce l’approfondimento scientifico, la rievocazione storica, le mostre zootecniche, gli spettacoli di arte di strada e un’eccellente proposta enogastronomica territoriale.

​L’edizione del 2026, promossa e organizzata dalla Proloco di Allumiere in collaborazione con il Comune e con il sostegno finanziario della Regione Lazio e della Fondazione Cassa di Risparmio, assume una rilevanza storica e simbolica ancora più profonda rispetto al passato: la manifestazione coincide infatti con le celebrazioni ufficiali per i 200 anni di istituzione del Comune di Allumiere. Un traguardo bicentenario che si intreccia indissolubilmente con la storia estrattiva e mineraria del territorio, dove l’asino ha rappresentato per secoli non solo una forza lavoro insostituibile ed eroica all’interno delle storiche miniere di allume, ma anche un vero e proprio pilastro sociale ed economico per l’intera comunità locale.

La Presidente della Proloco Maria Pinardi, ​il Sindaco di Allumiere, Luigi Landi e l’assessore Duccio Galimberti hanno voluto esprimere profonda soddisfazione per il livello qualitativo e il valore antropologico raggiunto dalla manifestazione in questa specifica annualità:

​«Asinitaly non è semplicemente una fiera espositiva o un evento settoriale, ma rappresenta il cuore pulsante del nostro patrimonio immateriale e della nostra memoria collettiva. In questa edizione del 2026, che ci vede orgogliosamente celebrare i due secoli di vita istituzionale del nostro Comune, l’importanza folkloristica e storica della manifestazione tocca il suo apice più alto. Celebrare l’asino significa rendere omaggio alle nostre radici più autentiche, alla fatica dei nostri padri e a quel legame indissolubile tra uomo, animale e natura che ha plasmato l’identità unica di Allumiere.

​Questo straordinario risultato non sarebbe stato minimamente immaginabile senza un’autentica e commovente architettura di comunità. Desideriamo rivolgere il nostro più sentito ringraziamento e il plauso alle nostre splendide ed encomiabili Contrade, che custodiscono gelosamente lo spirito identitario del paese; alle volontarie della Proloco di Allumiere, motore instancabile di promozione del territorio; alle associazioni zootecniche e culturali come l’ANAREAI, agli enti sovracomunali, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e alla Regione Lazio per il fondamentale sostegno istituzionale e finanziario. Un ringraziamento immenso va, infine, alla marea silenziosa ed entusiasta dei volontari, cittadini di ogni età che hanno donato il proprio tempo e la propria passione per rendere il nostro paese accogliente, vivo e fiero di mostrarsi all’Italia intera».

​Il programma della manifestazione, strutturato minuziosamente, si aprirà ufficialmente venerdì 12 giugno nel pomeriggio co un importante convegno storico intitolato “Allumiere il paese del Papa – 200 anni di storia” presso l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Le giornate successive vedranno un’alternanza continua di momenti istituzionali — come l’apposizione dello “Scudo Blu” sul Palazzo Camerale — grandi sfilate storiche e folkloristiche, esibizioni di gruppi tradizionali e momenti dedicati ai più piccoli con spettacoli di strada e la partecipazione esclusiva della Fattoria didattica Fiocco di Neve.

​La giornata culminante di domenica 14 giugno vedrà l’attesissima “Vetrina delle razze Asinine” e di altre specie animali esclusive, la solenne cerimonia dei 200 anni del Comune, e nel pomeriggio l’emozionante corsa in linea “La giubba d’Italia 2026 – IV Edizione” lungo Viale Garibaldi, dove i migliori fantini si contenderanno l’ambito titolo, accompagnati dal ritmo dei tamburi del gruppo “Tamburini di Allumiere”. La serata si concluderà in grande stile in Piazza della Repubblica con il concerto di Vincenzo Bencini e le premiazioni ufficiali.

​Il Programma Ufficiale delle tre giornate

​Venerdì 12 Giugno

​Ore 11.00: Conferenza stampa di presentazione dell’evento.

​Ore 18.00: Convegno sulla storia di Allumiere: “Allumiere il paese del Papa” – 200 anni di storia presso l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica.

​Ore 19.00: Apertura dello spazio musicale “Rock e I suoi Fratelli” presso il Parco del Risanamento.

​Sabato 13 Giugno

​Ore 10.00: Apposizione dello “Scudo Blu” sul Palazzo della Reverenda Camera Apostolica.

​Ore 11.30: Accoglienza delle delegazioni.

​Ore 12.00: Apertura Fiera con Stand enogastronomici e artigianali.

​Ore 13.00: Degustazione di prodotti locali.

Ore 15.30

Convegno sulla storia dell’asino e il suo legame con il territorio della Regione Lazio e dell’Italia. L’importanza dei Palii nel Lazio e in tutta l’Italia.

​Ore 17.00: Parata folkloristica per le vie del paese (Largo S. Galimberti / Piazza della Repubblica).

​Ore 18.00: Saluti istituzionali e presentazione delle delegazioni (Piazza della Repubblica).

​Ore 18.30: Esibizione dei GRUPPI FOLKLORISTICI in Piazza della Repubblica.

​Ore 19.00: Spettacoli per bambini (Piazza Filippo Turati).

​Ore 19.30: La Fattoria didattica Fiocco di Neve presenta la sua esclusività.

​Ore 20.00: Musica itinerante con il Gruppo “Alla Rivérsa” per le vie del Centro Storico.

​Dalle ore 20.00: Spazio Musicale “Rock e I suoi Fratelli” presso il Parco del Risanamento.

​Ore 21.00: Spettacolo di arte di strada per bambini (Piazza Filippo Turati).

​Domenica 14 Giugno

​Ore 09.30: Partenza Trekking naturalistico a cura del Cammino dei Minatori.

​Ore 10.00: Vetrina delle razze Asinine (Nota: Nei due giorni sarà attiva l’esposizione di razze asinine e altre specie animali esclusive).

​Ore 11.30: Cerimonia per i 200 anni di istituzione del Comune di Allumiere (Piazza della Repubblica).

​Ore 12.00: Apertura degli stand enogastronomici in Via Roma.

​Ore 12.00: Mostra fotografica, proiezioni e poesie sulla storia di Allumiere nell’atrio del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica.

​Ore 12.30: Cerimonia di presentazione dei fantini e sorteggio (Auditorium Palazzo Camerale).

​Ore 15.30: Rullo di tamburi per le vie del paese a cura del gruppo “Tamburini di Allumiere”.

​Ore 16.00: Corsa in linea “La giubba d’Italia 2026 – IV Edizione” (Viale Garibaldi).

​Ore 18.00: La Fattoria didattica Fiocco di Neve presenta la sua esclusività.

​Ore 19.00: Premiazione e riconoscimenti “La giubba d’Italia 2026 – IV Edizione” (Piazza della Repubblica).

​Ore 20.00: Vincenzo Bencini in Concerto (Piazza della Repubblica / Via Roma).

​L’Amministrazione Comunale, la Proloco e tutta la straordinaria macchina organizzativa rivolgono un caloroso e aperto invito a tutti i cittadini di Allumiere, agli abitanti dei comuni limitrofi del comprensorio civitavecchiese e della Tuscia, nonché ai turisti e agli appassionati di tradizioni popolari provenienti da tutta Italia.

​Partecipare ad Asinitaly significa immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, assaporare le eccellenze culinarie ed enogastronomiche genuine della nostra terra, scoprire da vicino la dolcezza e l’importanza della biodiversità animale e sostenere una comunità fiera del proprio passato e proiettata con entusiasmo verso il futuro. Allumiere è pronta a spalancare le sue porte e ad accogliervi a braccia aperte per vivere insieme tre giorni indoneabili di festa, cultura e assoluta condivisione.

Con il patrocinio e il supporto di: Regione Lazio, ANAREAI,Etruskey, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.