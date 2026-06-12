A Cerveteri emessa l'ordinanza antincendi boschivi • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha firmato l’ordinanza che disciplina le misure di prevenzione del rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2026, con l’obiettivo di tutelare il territorio, il patrimonio ambientale e la sicurezza dei cittadini durante il periodo di massima pericolosità, fissato dal 15 giugno al 15 ottobre.
L’ordinanza introduce una serie di divieti e obblighi rivolti a cittadini, proprietari di terreni, aziende ed enti gestori di infrastrutture.
Tra le principali disposizioni figurano il divieto di accendere fuochi, bruciare residui vegetali, utilizzare materiale pirotecnico e svolgere attività che possano provocare l’innesco di incendi nelle aree a rischio. Previsti inoltre interventi di pulizia dei terreni e la realizzazione di fasce protettive antincendio.