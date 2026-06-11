Cie su prenotazione sabato e domenica nei Municipi VII e XI, negli ex Pit e all'Anagrafe di via Petroselli 52 • Terzo Binario News

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 giugno, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VII e XI (sabato 13 giugno) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52 saranno attivi sia nella giornata di sabato 13 sia in quella di domenica 14 giugno.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 12 giugno fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 13 GIUGNO 2026