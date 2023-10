Al via il trimestre anti-inflazione: ecco i supermercati aderenti a Manziana, Bracciano e Anguillara • Terzo Binario News

Inizia ufficialmente oggi il trimestre anti-inflazione, l’iniziativa voluta dal Governo che consentirà agli italiani di fare la spesa acquistando prodotti in sconto. Una manovra voluta per fronteggiare il continuo e incessante aumento dei prezzi della vita quotidiana, che consentirà dunque alle famiglie, senza distinzione di reddito, di acquistare prodotti a costi calmierati.

Novantadue giorni in cui far la spesa, nei punti vendita aderenti al patto, sarà più conveniente perché si potranno acquistare diverse tipologie di prodotti alimentari di base e di largo consumo, a prezzi ribassati o calmierati, con sconti flessibili che si aggiungeranno alle attuali offerte dei negozi e dei supermercati.

Parte dunque la “caccia” ai prodotti con il bollino anti-inflazione tricolore. I prodotti che avranno questo logo con i colori italiani, saranno quindi disponibili in offerta

Ecco i punti vendita di Manziana, Bracciano e Anguillara che hanno aderito:

A Manziana hanno aderito Maxistore Decò in Via dei Platani n.18/A e l’Hurrà in Via Roma n.77

A Bracciano hanno aderito Conad City di Piazza Marinai d’Italia n.17, Crai di Via Odescalchi n.12, Iper Triscount di Via Braccianese Claudia n.57, Sacoph Supermercati di Via dei Tigli n.2, Conad Superstore di Via Sandro Pertini n.2 (Castel Giuliano)

Ad Anguillara il Todis di Via Anguillarese n.131, il Conad di Via Pizzo Morronto, n.7/9, il Pewex di Via Anguillarese al km. 5.600,