Al via il trimestre anti-inflazione, ecco l’elenco dei supermercati con gli sconti di Cerveteri e Ladispoli • Terzo Binario News

Hanno aderito anche Farmacie comunali e private

Inizia ufficialmente oggi il trimestre anti-inflazione, l’iniziativa voluta dal Governo che consentirà agli italiani di fare la spesa acquistando prodotti in sconto. Una manovra voluta per fronteggiare il continuo e incessante aumento dei prezzi della vita quotidiana, che consentirà dunque alle famiglie, senza distinzione di reddito, di acquistare prodotti a costi calmierati.

Novantadue giorni in cui far la spesa, nei punti vendita aderenti al patto, sarà più conveniente perché si potranno acquistare diverse tipologie di prodotti alimentari di base e di largo consumo, a prezzi ribassati o calmierati, con sconti flessibili che si aggiungeranno alle attuali offerte dei negozi e dei supermercati.

Parte dunque la “caccia” ai prodotti con il bollino anti-inflazione tricolore. I prodotti che avranno questo logo con i colori italiani, saranno quindi disponibili in offerta

Ecco i punti vendita di Cerveteri e Ladispoli che hanno aderito:

A Cerveteri hanno aderito Unicoop Tirreno Cerveteri (Via Paolo Borsellino), Conad City in Largo Almuneacar, Supermercato Decò di Via Settevene Palo allo svincolo autostradale e il Decò di Via Doganale a Valcanneto, l’Hurrà in Viale Manzoni, il Conad Margherita di Via Lombardia, il Tigre in Largo Tuscolo a Cerenova e il Todis lungo la Via Aurelia. Ha aderito alla campagna anche la Farmacia del Borgo a Borgo San Martino e la Morabito in Via Mario Pelagalli a Cerveteri. Presenti anche le cinque Farmacie comunali.

A Ladispoli hanno invece aderito il Conad City di Piazza Giovanni Falcone, le Farmacie comunali, la Farmacia del Dottor Fausto Armenio, MA Supermercati di Via dei Garofani, il Conad Superstore e la Farmacia Tarquini.