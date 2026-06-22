Tutta Tolfa si ritrova nelle proprie immagini: grande partecipazione per la serata di restituzione di Archivio Paese • Terzo Binario News

Domenica sera piazza Bartoli gremita per “Costellazioni”, serata tra foto d’epoca e ottima musica

Una piazza gremita, centinaia di persone raccolte sotto il cielo estivo di Tolfa, tutti i posti occupati e i muretti, le scale e gli angoli della piazza trasformati in una platea spontanea. È questa l’immagine che resta della serata di restituzione pubblica di Costellazioni, l’evento conclusivo del primo anno di attività di Archivio Paese, il progetto dedicato alla costruzione dell’archivio fotografico di comunità di Tolfa.

Un appuntamento che si è trasformato in qualcosa di più di una semplice presentazione pubblica: un momento di riconoscimento collettivo, di memoria condivisa e di forte partecipazione emotiva. La serata si è aperta con il saluto della sindaca Stefania Bentivoglio, che ha sottolineato l’importanza di Archivio Paese all’interno del percorso avviato attraverso il Bando Borghi e il valore di un’azione culturale capace di coinvolgere direttamente la comunità nella costruzione e nella cura del proprio patrimonio.

A seguire, Valentina Vannicola, che insieme ad Alessandro Toscano cura la direzione artistica e progettuale dell’iniziativa, ha ripercorso il lavoro svolto: la raccolta e la digitalizzazione delle fotografie conservate negli archivi familiari, il recupero e la valorizzazione del fondo di Giovanni Padroni, la nascita della banca della memoria digitale, le attività di catalogazione, ricerca e formazione che hanno coinvolto studiosi, professionisti, scuole e cittadini.

Poi le parole hanno lasciato spazio alle immagini. La proiezione pubblica ha intrecciato fotografie provenienti dagli archivi delle famiglie di Tolfa e dal fondo Padroni in un grande racconto corale della comunità. A guidare il pubblico attraverso questo viaggio nella memoria è stata la musica dal vivo di Emiliano Manna, che con il suo pianoforte ha accompagnato con sensibilità e intensità ogni sequenza.

La risposta della piazza è stata straordinaria. Risate, applausi, commenti sussurrati tra vicini, volti riconosciuti all’improvviso sullo schermo, ma anche commozione. Per una sera Tolfa ha potuto guardarsi attraverso le proprie immagini e riconoscersi in una storia collettiva fatta di famiglie, lavoro, feste, amicizie, paesaggi e trasformazioni. Le fotografie hanno restituito l’affresco di una comunità viva, capace di attraversare il tempo conservando legami profondi con il territorio e con le persone che lo abitano.



La partecipazione di ieri sera rappresenta il segnale più importante del lavoro svolto finora: la conferma che la memoria non è soltanto qualcosa da conservare, ma un patrimonio condiviso capace ancora oggi di creare incontro, dialogo e appartenenza.

La serata è stata inoltre l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo sito web del progetto, www.archiviopaese.com, piattaforma digitale attraverso cui cittadini, studiosi e appassionati potranno esplorare il patrimonio fotografico raccolto e seguire gli sviluppi futuri dell’archivio. Realizzato da Bahut Studio e sviluppato da Giovanni Covre, il sito rappresenta uno strumento fondamentale per la conservazione, la consultazione e la valorizzazione della memoria visiva della comunità.

Archivio Paese è un progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Tolfa.

Direzione artistica e progettuale: Valentina Vannicola e Alessandro Toscano

Partner: Taitle Ingegno Multiforme, Associazione Chirone

Contatti: info@archiviopaese.com