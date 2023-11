Acrobata con il vizio di svaligiare appartamenti, Carabinieri arrestano 18enne cileno • Terzo Binario News

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma E.U.R. hanno arrestato un cittadino cileno di 18 anni, per il reato di furto in abitazione in flagranza.

I fatti risalgono alla sera del 16 novembre quando, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione di via Lilio, su segnalazione della proprietaria che da remoto aveva ricevuto una notifica di intrusione dal sistema di allarme installato nel suo appartamento, sul proprio smartphone.

Sul posto i Carabinieri hanno bloccato l’uomo che ha tentato invano una breve fuga e hanno accertato che poco prima si era introdotto all’interno dell’abitazione situata al primo piano, dopo essersi arrampicato tramite una grondaia e aver forzato una porta finestra.

L’uomo aveva con sé uno zaino con all’interno diversi gioielli in oro, per un valore stimato in circa 15.000 euro e diversi arnesi atti allo scasso. L’intera refurtiva è stata riconosciuta è stata restituita alla legittima proprietaria che ha sporto denuncia querela ai Carabinieri.

L’arrestato è stato accompagnato presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.