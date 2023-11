Incidente in via Cassia Nuova: scontro scooter-auto, morto 30enne • Terzo Binario News

La vittima, originaria dell’Ecuador, era a bordo del motoveicolo. Al volante dell’automobile un 19enne, accompagnato al Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito

Incidente in via Cassia Nuova, all’altezza del civico 150. Stamattina verso l’una il XV Gruppo Cassia della Polizia locale è intervenuto per un sinistro con esito mortale, che ha visto coinvolti uno scooter Honda 125 e una Toyota Yaris che, secondo quanto appreso, si sono scontrati frontalmente.

Deceduto un uomo di 30 anni dell’Ecuador, che era a bordo del motoveicolo. Il conducente della Yaris, un 19enne italiano, è stato accompagnato al Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito, i cui esiti non sono ancora noti.