Ad Anguillara Sabazia sfilano le meravigliose auto d'epoca • Terzo Binario News

Ad Anguillara Sabazia torna la magia e lo spettacolo delle Auto d’Epoca.

Sabato 3 dicembre, “Ingranaggi d’Epoca” di Ladispoli, dà appuntamento a tutti gli appassionati e detentori di auto d’epoca in riva al lago, per una giornata assolutamente da non perdere. Per chi volesse presentarsi con la propria automobile, può contattare i numeri 3477846786 – 3394424498 – 3470868503

L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Anguillara