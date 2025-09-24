A Tolfa torna lo screening sul rischio diabetico: sabato al Centro "La Rocca Aps" • Terzo Binario News

Al centro anziani “La Rocca Aps” di Tolfa proseguono gli appuntamenti del mese di settembre dedicato alla prevenzione, dopo quello per la misurazione dell’udito ora è la volta del controllo del rischio diabete.

“E’ il terzo anno consecuitvo che grazie all’Adiciv e al suo presidente Sandro Luciani a Tolfa arriva “Occhio al Diabete” – dice la presidente del Centro Daniela Cedrani -. L’equipe per

lo screening sul rischio diabetico, guidata dal dottor Graziano Santantonio, direttore della Uosd diabetologi Asl Rm4, sarà nei locali all’ingresso della villa comunale sabato 27, dalle 9.30 alle 13, ma se dovesse servire i controlli proseguiranno anche nel pomeriggio. Prevenire il diabete, identificando in alcuni soggetti i fattori di rischio, è fondamentale”.

Lo scorso anno si sottoposero allo screening a Tolfa 45 persone. L’iniziativa , totalmente gratuita, è coordinata dall’Associazione diabetici Civitavecchia ed ha la collaborazione della Croce Rossa, col contributo della Fondazione Cariciv.