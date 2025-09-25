 Armando bellissimo micio si merita una famiglia che lo ami • Terzo Binario News

Armando bellissimo micio si merita una famiglia che lo ami

Set 25, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

ARMANDO   bellissimo  micio bianco e tigrato  nato  1.1.2024. 

E’ vaccinato, sterilizzato, microchippato, testato FIV FELV negativo 


Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della
 
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159