Sara e Stefano, fidanzati di Tolfa, uniti dalla passione per il cavallo: doppia vittoria al Campionato Italiano • Terzo Binario News

Due cuori e una identica passione, quella per i cavalli. Sara Corrado e Stefano Della Corte sono una coppia di giovani, 20 anni lei 23 lui, fidanzati da tre anni, che vivono a Tolfa, casa del cavallo tolfetano, dove la tradizione del buttero scorre nel sangue di molti abitanti. E loro ne sono un ottimo esempio, tanto da collezionare pure vittorie…in coppia…

Lo scorso week-end dal 18 al 21 settembre, il prestigioso centro ippico “Horses Sporting Club Le Lame” di Montefalco, nel perugino, ha ospitato il Campionato Italiano di Monta da Lavoro Tradizionale e il Campionato Italiano riservato ai cavalli iscritti al registro sportivo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Tanti i partecipanti, circa trecento binomi provenienti da tutte le regioni d’Italia, un appuntamento unico che riunisce le migliori coppie cavallo-cavaliere, per celebrare la tradizione, la tecnica e lo spettacolo di una disciplina equestre completa e affascinante.

Stefano, in sella a Laika cavalla di razza Tolfetana ha vinto nella categoria regina, la Open, mentre Sara, su Mister Kreb si è conquistata il primo posto nella categoria Amatori. Per entrambi la vittoria è arrivata dopo aver disputato le quattro prove previste: Addestramento, Attitudine, Abilità Cronometrata e Sbrancamento. Di certo due risultati molto sofferti vista la preparazione e la competitività degli altri concorrenti.

A seguito di questi successi i due ragazzi sono stati anche convocati a rappresentare l’Italia e partecipare al prossimo Campionato Europeo di Monta da Lavoro che si svolgerà in Francia, presso Haras de la Gesmeray, dal 8 al 12 Ottobre.

Entrambi i ragazzi hanno vinto anche il Campionato Italiano riservato ai cavalli iscritti al registro sportivo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), premio dedicato al cavallo da sella italiano, con Laika di razza Tolfetana, figlia dello stallone dell’Università Agraria di Tolfa Urano e di Diana, allevata dal nonno materno di Stefano, Giovanni Battista Tagliani, e Mister Kreb, di proprietà e allevato dal papà di Sara, Luca Corrado.

Stefano finora ha collezionato, sempre su Laika, una serie di vittorie agli Italiani, in tutte le categorie dalla Juniores, poi Amatori e ora nella massima. Al cavallo dedica tanto tempo e conta di farlo anche quando, a breve, dovrebbe cominciare a lavorare. Lui si allena qui a Tolfa, mentre Sara, studentessa di scienze della formazione primaria, approfitta del maneggio che il papà ha aperto a Vejano, nel viterbese.

Stefano e Sara ringraziano tutti, in particolar modo i genitori che permettono loro di partecipare a questi eventi in giro per l’Italia e pure all’estero, e quanti li hanno supportati per raggiungere questo obiettivo.

C.Val.