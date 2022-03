Sgarbi su Ladispoli: "Cerco un candidato sindaco per Io Apro Rinascimento" - Terzo Binario News

Vittorio Sgarbi cerca un candidato sindaco a Ladispoli per la sua Io Apro Rinascimento.

Ne ha parlato in un video in cui invita gli interessati a farsi avanti.

“Io Apro Rinascimento si muove per le prossime elezioni comunali di Ladispoli considerando quanto è importante Ladispoli non possiamo mancare.

Ladispoli è tutto, è la città del quasi-Caravaggio,

Tante persone che mi scrivono e non è possibile che non troviamo candidati? Possibile che ci sia una situazione così stantia, che non ci siano candidati nuovi ?

Se qualcuno di voi è interessato ad essere presente Ladispoli a fare la rivoluzione. Io sono qua, spero vi iscriviate, senza sgarbi ma Con Sgarbi. Nel senso che voglio fare qualcosa di utile per la storia, la tradizione la memoria di questa città siano davanti al mondo come meritano di essere.

Volevo sempre andare a Ladispoli da bambino, per me Ladispoli è come Rimini per Fellini, voglio che Ladispoli sia il luogo del sogno e chi vuole sognare con me si faccia vivo”.