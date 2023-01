A Santa Marinella ancora focus sui fossi: tocca a Valle Semplice • Terzo Binario News

“Continuano gli interventi di questa amministrazione che puntualmente prosegue in tutte le opere anche a tutela della salvaguardia della città e dei suoi cittadini.

Come già anticipato nei giorni scorsi – annunciano il sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati – inizieremo l’intervento al fosso di Valle Semplice.

Abbiamo firmato il contratto con l’impresa appaltatrice per un importo di quasi 400 mila euro e nei prossimi giorni partirà l’opera di messa in sicurezza completa del fosso.

Sarà ricostruito in pietra il muro, attualmente pericolante, così come il ponticello e si provvederà agli argini e all’alveo. Dopo il Ponton del Castrato, finalmente ultimato, sarà la volta del Valle Semplice.

Anche se al momento iniziare i lavori al fosso è abbastanza difficoltoso a causa della pioggia che vi cade all’interno, la prossima settimana proveremo comunque ad avviare l’opera che, stagione permettendo, potrebbe concludersi entro il mese di aprile.

Torno a ripetere che sono tanti gli interventi compiuti per la nostra città in questi ormai 5 anni di mandato ed altrettanti sono ancora da eseguire, la costanza e la determinazione caratterizzano l’impegno della nostra amministrazione che come sempre, punta ai fatti”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei