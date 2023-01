M5S Civitavecchia: "Si perdono scioccamente eventi importanti per il territorio" • Terzo Binario News

“È passato quasi inosservato nei giorni scorsi il grido di allarme di uno sportivo che ci ha reso orgogliosi per quanto fatto nella propria illustre carriera e per quanto di buono sta mettendo in campo nella sua seconda vita sportiva.

I fratelli Calcaterra per anni hanno fatto innamorare gli italiani della pallanuoto e anche per questo sposammo fin da subito il loro progetto di portare un torneo internazionale giovanile di pallanuoto in città.

L’evento fu un indiscutibile successo da tutti i punti di vista: sport di alto livello in acqua, migliaia di persone da fuori a visitare la nostra città (riempendo gli alberghi e mangiando nei ristoranti), una vetrina turistica per promuovere le nostre bellezze.

Per questo fa veramente male leggere le parole di Roberto Calcaterra sui quotidiani: dopo le Olimpiadi della Cultura un altro evento ideato nella nostra città si trasferisce altrove per mera sciatteria.

Inutile spendere centinaia di migliaia di euro in luminarie se poi si abbandonano per pochi spicci idee così vincenti.

Un’altra delle innumerevoli revoche per la quale l’amministrazione di centrodestra sarà tristemente ricordata”.

Gruppo consiliare M5S