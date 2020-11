A Fiumicino scoppia il Covid: 360 positivi - Terzo Binario News

Montino: “La situazione è seria”

“I positivi nel nostro Comune, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, a oggi ammontano a 360”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“La situazione è seria. Purtroppo – aggiunge – il numero di contagi, nonostante l’elevato numero di controlli da parte delle forze dell’ordine, non si arresta e negli ultimi dieci giorni c’è stato un crescendo davvero preoccupante. Il picco di oggi è molto alto, per questo l’aumento va stoppato immediatamente. Anche perché, se continuiamo così, rischiamo di arrivare in prossimità delle festività natalizie con una situazione ingovernabile”.

“Non dimentichiamoci mai – conclude – di igienizzare con frequenza le mani, di mantenere le distanze di sicurezza fra persone, di indossare sempre le mascherine, anche all’aperto e di limitare gli spostamenti non necessari. La diminuzione del numero di contagi è anche una nostra responsabilità”.