Coronavirus: tamponi e ritardi nella Asl Roma 3, avviata indagine interna - Terzo Binario News

“In relazione ai gravi disservizi riscontrati in questi giorni sui referti dei tamponi e agli

obiettivi ritardi nelle comunicazioni tra uffici competenti e utenti la direzione generale

della Asl Roma 3 si scusa e comunica di aver avviato una azione per un immediato

riallineamento dei dati tale da consentire un sollecito ripristino della normalità nei

tempi e nei modi di consegna dei documenti in questione”. Questo quanto riferito in una nota dell’Azienda sanitaria locale.

“La Direzione Aziendale comunica altresì di aver costituito una commissione ad hoc per

gestire questa situazione di emergenza e di aver aperto una procedura di indagine

interna per appurare i motivi dei disservizi riservandosi di prendere i provvedimenti

del caso”.

“Infine l’ufficio del commissario straordinario della Asl Roma 3 rivolge un invito a chi si

trovasse in queste ore in difficoltà e con problemi di comprovata urgenza legati alla

refertazione dei tamponi a rivolgersi direttamente all’ufficio medesimo che si farà carico

di dare agli utenti adeguato riscontro”.