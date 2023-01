A Cerenova la prima grande sfilata di Carnevale • Terzo Binario News

Grande appuntamento per sabato 11 febbraio

Grande festa a Cerenova per il Carnevale 2023. La Proloco Due Casette, la Proloco di Cerenova, il Rione Cerenova Costantica, insieme a Miglioriamo Cerenova e Pian della Carlotta, con l’Istituto Marina di Cerveteri e la Chiesa San Francesco D’Assisi, propongono per sabato 11 febbraio la prima, grande sfilata di Carnevale.

Una grande festa, che coinvolgerà tutta la Frazione balneare e non solo. Ricco il programma, che prende il via alle ore 15:30 con animazione per i più piccoli.

Seguirà alle ore 16:00 lo spettacolo delle bolle giganti, alle ore 17:00 uno spettacolo di acrobati, alle 17:30 la sfilata dei carri allegorici e alle ore 18:00 spazio a cavalli e giochi di fuoco.

Tanta l’attesa nella Frazione, per una festa che si prospetta essere davvero speciale