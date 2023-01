Incendio in appartamento a Bastogi, intervento dei pompieri • Terzo Binario News

Alle ore 11:25 circa, due squadre VVF con l’ausilio del Carro Teli e TA/6, sono intervenute in Via Giuseppe Piolti de Bianchi, 259 per incendio appartamento.

Le fiamme sono divampate all’interno di una abitazione situata al secondo piano di una palazzina di cinque.

Non ci sono state persone coinvolte, i Vigili del Fuoco intervenuti hanno salvato un gatto ed affidato alle cure veterinarie.

Funzionario VVF di turno, 118 e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.