Windsurf Coppa Italia IQFoil, i ragazzi della Lni Civitavecchia brillano sul lago di Garda • Terzo Binario News

È finita un paio di giorni fa la seconda tappa di Coppa Italia IQFoil 2023 a Torbole, sul lago di Garda. E la squadra della Lega Navale di Civitavecchia, guidata dal coach Emanuele Arciprete ha portato a casa ottimi risultati.

Parliamo delle ragazze, per loro due podi: il primo quello di Vittoria Marconi categoria U17 F, terza classificata, mentre sul secondo podio è salita Giulia Vitali categoria U19 F con la terza piazza.

Per le altre ragazze U17 (Alice Evangelisti e Elisa Del Duca ) un errore in partenza l’ultimo giorno non gli ha permesso di salire sul podio.

Complimenti anche ai maschi U19 e U17 che hanno combattuto fino all’ultimo giorno per posizionarsi più in alto possibile.



RISULTATI:

U19 Femminile

3^ Giulia Vitali @giuliavitali.

U19 Maschile

9^ Nico Pettinari @nico_petti.

14^ Simone Senese @simonesenese ita207

15^ Letterio Milea @letterio.milea

U17 Maschile

6^ Davide Terzaroli @davideterzaroli.ita688

20^ Luca Traversi @_lucatraversii

U17 Femminile

3^Vittoria Marconi @ vittoriamarconii

4^ Elisa Del Duca @eliisadelducaa

6^ Alice Evangelisti @alice._evangelisti