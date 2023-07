Ecco i 5 casinò più belli d'Italia • Terzo Binario News

Fonte: https://unsplash.com/de/fotos/qtD-aRQtMuc

Chi decide di visitare i più bei casinò d’Italia può essere certo di essere accolto da un’atmosfera assolutamente indimenticabile. Oltre all’eccitazione e al divertimento del gioco, c’è anche l’inconfondibile e meraviglioso ambiente mediterraneo. Anche l’abbigliamento elegante, richiesto nei più bei casinò d’Italia, contribuisce a rendere l’evento indimenticabile.

Se volete prendervela comoda ma avete comunque il coraggio di giocare, visitate un casinò online con prelievo rapido delle vincite e non rimarrete certamente delusi. La popolarità delle sale da gioco online è in costante aumento e possono diventare una vera e propria concorrenza anche per i più bei casinò d’Italia. Di seguito vi presentiamo i cinque casinò più belli.

Casinò di Sanremo

Sanremo è conosciuta oltre i confini nazionali per l’annuale festival culturale che vi si svolge. Inoltre, Sanremo è nota anche per il suo bellissimo centro storico con i suoi numerosi vicoli tortuosi. Chi visita Sanremo ha anche l’opportunità di ammirare meravigliosi yacht di lusso nel Porto Vecchio.

Il Casinò di Sanremo garantisce l’intrattenimento perfetto per una serata indimenticabile. Uno dei più bei casinò d’Italia si trova direttamente sulla costa. Dal 1905 ha aperto le sue porte agli appassionati del gioco d’azzardo. Ogni ospite rimarrà subito incantato, perché lo attende un edificio imponente con elementi classici. Oltre ai popolari giochi da tavolo come il blackjack, il poker e la roulette, i visitatori possono contare su un’ampia gamma di slot machine.

Casinò de la Vallée

Chiunque visiti la città termale di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, deve assolutamente programmare una visita al casinò locale, il Casino de la Vallée. Questo casinò è anche uno dei più belli d’Italia e regalerà sicuramente momenti indimenticabili. Oltre agli amati classici come il blackjack, il poker e la roulette, i visitatori possono ovviamente contare anche su una varietà di slot machine. Queste ultime sono ospitate in una sala supplementare del casinò. Qui è possibile sfidare la fortuna in modo del tutto indisturbato. Tuttavia, il casinò è noto per i suoi eventi, che vengono offerti regolarmente. Questi includono tornei di Texas Hold’em, Chemin de Fer e Roulette.

Nella primavera del 2010 è stato lanciato per la prima volta l’evento “La chiave del divertimento”. In questo evento, al visitatore viene consegnata una vera chiave. Il compito è quello di trovare la serratura giusta per questa chiave. Chi trova la serratura ha la possibilità di vincere grandi premi come gettoni di gioco e biglietti promozionali.

Venezia: la città con 3 casinò

Se vi state chiedendo perché Venezia ospita 3 casinò contemporaneamente, dovete sapere che il motivo è la particolare infrastruttura di Venezia. Il casinò è stato fondato già nel 1638. Fin dall’inizio, il casinò di Venezia ha attirato una grandissima attenzione internazionale. I casinò di Venezia hanno due caratteristiche speciali.

La prima particolarità è l’anno di apertura anticipato e la seconda particolarità si basa sulla già citata infrastruttura di Venezia. In definitiva, a Venezia ci sono 3 casinò, distribuiti in tutta la città. Il motivo è facilmente spiegabile. A Venezia, a differenza di altre città, non è possibile acquistare semplicemente una proprietà confinante. La normalità a Venezia è quella di aspettare che si liberi una casa in città. Questo è anche il motivo per cui a Venezia esistono tre case di uno stesso operatore in località diverse.

Casinò del Lido di Venezia

Il casinò, che si trova direttamente sulla spiaggia, è stato aperto nel XX secolo. Rimarrete incantati dal fascino dei primi anni Trenta. L’ingresso è decorato con specchi e tendaggi e c’è anche una scala monumentale con tre ascensori. Da qui si accede alle sale giochi e alle terrazze. L’edificio presenta una facciata rigida in travertino all’esterno, ma l’interno è estremamente glamour. Sia le sale da gioco che le aree di ristorazione e intrattenimento sono decorate con marmi, mosaici e vetri.

Ca’ Vendramin Calergi di Venizia

Situata sul Canal Grande, Ca’ Vendramin Calergi è stata aperta negli anni Cinquanta . In passato, l’edificio era la sede del Doge. Fu anche l’ultima residenza di Richard Wagner. Per questo motivo, ancora oggi viene spesso chiamato “Il Doge”. Questo casinò è generalmente considerato l’edificio centrale dei 3 casinò, poiché si trova in una posizione molto centrale sul corso d’acqua principale. I visitatori possono godere di un’esperienza di gioco unica e di numerosi eventi culturali. Questi includono cene di gala, concerti all’aperto, balletti e mostre d’arte.

Ca’ Noghera di Venezia

Ca ‘Noghera è stato il terzo casinò aperto a Venezia alla fine degli anni Novanta. Anche in questo caso si può godere di una vera e propria particolarità, in quanto è stato il primo casinò italiano a offrire giochi americani ai suoi visitatori. I visitatori possono aspettarsi un’atmosfera moderna e informale.

Casinò di Campione

Quando si parla dei casinò più belli d’Italia, non si può dimenticare il Casinò di Campione. Si trova a circa 60 km da Milano. Non molto tempo fa, il casinò, costruito prima della Seconda Guerra Mondiale, è stato ampliato. Dopo questo ampliamento, è diventato uno dei più grandi casinò d’Europa. Ai visitatori viene offerto il classico gioco francese e quello americano. Naturalmente, c’è anche una vasta gamma di slot machine tra cui scegliere.

Il futuro dei casinò

L’atmosfera che si respira nei casinò fissi in Italia è impareggiabile e i visitatori rimangono spesso completamente incantati dai meravigliosi ambienti dei casinò stessi. Pertanto, tali visite continueranno a essere un’esperienza indimenticabile.

Ma è già evidente che i casinò online, con i loro vantaggi, stanno diventando una vera e propria concorrenza. Permettono un accesso semplice in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo e offrono al cliente grandi bonus.