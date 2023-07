Oggi si leggono "I fratelli Grimm" al Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia • Terzo Binario News

Oggi alle ore 19:30 torna l’appuntamento con “Se leggi tu… Alza La Voce!” al Teatro Nuovo Sala Gassman. Enrico Maria Falconi e Simone Luciani leggeranno ed interpreteranno “I fratelli Grimm”. Lo ricorda la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari onlus.

La raccolta di fiabe dei fratelli Grimm è il libro più letto nel mondo dopo la Bibbia, con oltre 160 traduzioni in lingue e dialetti di tutti i continenti. Gli stessi autori affermarono che le favole sono “ovunque di casa”, fra tutti i popoli e in tutti i Paesi. I fratelli Jacob e Wilhelm Grimm sono i più famosi scrittori di fiabe della cultura europea, sebbene non siano autori per bambini; erano infatti due studiosi della lingua e della cultura tedesca, anche se sono state proprio le fiabe a dar loro la fama. I fratelli condivisero la passione per le antiche tradizioni, la letteratura e le fiabe, che vollero trascrivere per evitare che fossero dimenticate. I Grimm dedicarono la loro vita alla raccolta e alla pubblicazione del patrimonio comune di tutti i Tedeschi nel momento in cui, divisi, sognavano un’unica patria: le tradizioni, le leggi, il vocabolario, i miti, le saghe, persino le fiabe che ritennero importanti perché contenevano i sogni collettivi dei popoli.

Un appuntamento da non perdere!

Evento dedicato a partire dagli 8 anni fino… Ai 100 anni!

Naturalmente, L’INGRESSO È GRATUITO! Il progetto è infatti finanziato dal Centro per il libro e la lettura