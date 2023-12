"Voci e storie del mediterraneo", a Ladispoli nuovo appuntamento con Agostino De Angelis • Terzo Binario News

Nuovo grande appuntamento giovedì 14 dicembre alle ore 16:30 presso il Centro di Arte e Cultura: si tratta della conferenza spettacolo Voci e storie del mediterraneo, terzo appuntamento del progetto culturale ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis dal titolo Autori e Artisti tra Letteratura, Storia e Teatro, dedicato alle diverse forme d’arte, promosso dal Comune di Ladispoli – Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca e organizzato dall’Associazione Culturale ArchéoTheatron.

La pièce è tratta dal libro I sogni dei bambini di Siria del poeta archeologo Marcello Tagliente, un viaggio tra voci e storie del Mediterraneo, dedicato a Khaled al-Asaad, archeologo trucidato dall’Isis a Palmira. L’autore, attraverso il simbolo del viaggio, vuole infonderci la speranza che il Mediterraneo ritorni ad essere, nel segno della cultura e dei dialoghi, un mare all’insegna della protezione e della ricchezza.

La performance artistica in voce recitante sarà realizzata dall’attore regista Agostino De Angelis e sarà accompagnata dalla musica al pianoforte di Rosalba Lapresentazione. Le letture saranno a cura dell’autore stesso, con la partecipazione di Stefano Ercolani, Simona Gennaretti e Samira Ercolani. Inoltre, come per gli eventi precedenti, saranno coinvolti nella rappresentazione alcuni giovani allievi del Corso di Cinema Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci: Monia Marchi, Riccardo Frontoni, Andrea Vella, Nerina Piras, Riccardo Dominici e Filippo Soracco.

L’evento è a cura di Desirèe Arlotta; la partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.

Ricordate: giovedì 14 dicembre alle ore 16:30 al Centro di Arte e Cultura!