Petizione a Tarquinia Lido per dire no all'eco-area in via Colombo • Terzo Binario News

“Ho deciso di indire una petizione per evitare che venga costruita una ECO AREA a 50mt dal mare in via Cristoforo Colombo togliendo per altro anche 10 posti auto con tutto ciò che ne consegue.
Si tratta di una decisione discutibile presa dall’amministrazione Sposetti a completo degrado del lido, ci sono molte altre zono dove poterla collocare… ma la giunta Sposetti pensa che quella sia la più idonea dimostrazione che del Lido non interessa nulla…
Per firmare la petizione cliccare o copiare questo link https://c.org/GHVmfXpGswSpero che chi ha a cuore il Lido firmi.Fernando Delle Monache