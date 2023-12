“A Natale puoi”, raccolta solidale di Ladispoli Attiva per i senza fissa dimora • Terzo Binario News

Nel nostro impegno quotidiano a supporto dell’inclusione sociale e sostegno ai più fragili, siamo lieti di annunciare “A NATALE PUOI”, una raccolta fondi volta all’acquisto di beni di prima necessità da destinare ai cittadini senza fissa dimora di Ladispoli. L’iniziativa è in collaborazione con la Caritas Diocesana Santi Mario, Marta e Figli.

Vi aspettiamo domenica 17 dicembre in piazza Marescotti (lato negozio Fedeli), dalle ore 10:00 alle 13:00, dove saremo presenti con un nostro banchetto.

Chiunque desideri partecipare a questa nobile causa è invitato a contribuire con una piccola donazione in denaro. Ogni aiuto, per quanto modesto, farà la differenza nella vita di coloro che si trovano in situazioni di disagio.

Con l’occasione vogliamo comunicarvi che continua anche il nostro tesseramento. Se vuoi diventare attivista del nostro movimento, questa domenica è l’occasione giusta per farlo!