Mozione del Polo Dem per il Litorale di Civitavecchia • Terzo Binario News

I Consiglieri comunali del Polo Democratico – Lista Grasso, Nora Costantini e Mirko Mecozzi, hanno presentato una mozione avente ad oggetto la tutela, la valorizzazione e la sostenibilità del litorale cittadino, con l’obiettivo di promuovere una strategia organica e continuativa per la salvaguardia della costa di Civitavecchia.

La mozione nasce dalla consapevolezza che il litorale rappresenti una risorsa fondamentale sotto il profilo ambientale, turistico, economico e sociale e che, oggi più che mai, sia necessario affrontare con strumenti concreti problematiche quali l’inquinamento marino, l’abbandono dei rifiuti, il degrado e i fenomeni di erosione costiera.

Attraverso questo atto, i consiglieri chiedono all’Amministrazione comunale di avviare un piano strutturato di tutela e valorizzazione del litorale, potenziando le attività di pulizia e manutenzione degli arenili, rafforzando il contrasto all’abbandono dei rifiuti e promuovendo campagne di sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza.

La mozione prevede inoltre la possibilità di incrementare l’installazione di cestini, eco-compattatori e punti di raccolta differenziata, nonché di incentivare progetti di educazione ambientale e cittadinanza attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento dei percettori impiegati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), anche attraverso il progetto “Plogging” già attivo presso CSP.Tra gli obiettivi indicati figurano anche il miglioramento dell’accessibilità delle spiagge, l’attivazione di sistemi di monitoraggio ambientale e la partecipazione a percorsi finalizzati all’ottenimento di riconoscimenti ambientali e turistici, valorizzando così l’immagine della città e il suo patrimonio costiero.“La tutela del mare e delle nostre coste – dichiarano Costantini e Mecozzi – non può essere affrontata con interventi episodici. È necessario costruire una programmazione stabile, capace di coniugare decoro urbano, sostenibilità ambientale, partecipazione civica e valorizzazione turistica del territorio. Il litorale è un patrimonio collettivo che merita attenzione, investimenti e una visione di lungo periodo.”