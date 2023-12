“Lancia l’orsacchiotto”: sabato il Basket di Ladispoli in campo per i bambini in Ospedale • Terzo Binario News

Il Basket Ladispoli organizza il TEDDY BEAR TOSS, In occasione del prossimo impegno casalingo ed ultimo appuntamento prima della sosta natalizia in programma sabato 16 Dicembre alle ore 2030 al “PalaSorbo” contro Stella Azzurra , andrà in scena il TEDDY BEAR TOSS ossia il lancio da parte degli spettatori di orsacchiotti e peluche durante l’Intervallo della Partita.

Il BkL nel chiamare a raccolta tutti i suoi tifosi e simpatizzanti, nel sensibilizzarli ad abbracciare con entusiasmo questa importante iniziativa solidale, raccomanda che i pupazzi Devino essere rigorosamente Morbidi: sono Esclusi quelli con parti dure o di plastica.

Una volta raccolti i doni, la società s’impegnerà a destinarli, in base alle esigenze e alle richieste, a case famiglia, ospedali o istituti minorili, in Considerazione della Vicinanza anche con l’Ospedale Pedriatico