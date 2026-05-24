Due minori lasciati chiusi in auto: interviene Roma Capitale in via del Corso, denunciata la madre • Terzo Binario News

Azione tempestiva degli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale nei pressi di via del Corso, dove due bambini piccoli sono stati trovati soli all’interno di un’auto in sosta.

L’intervento risale ad alcuni giorni fa ed è scaturito a seguito di una segnalazione di un cittadino che, attirato dal pianto dei piccoli all’interno dell’abitacolo, ha chiesto l’intervento di una pattuglia, in servizio di vigilanza nella zona: giunti rapidamente sul posto, gli operanti hanno verificato la presenza dei minori all’interno del veicolo, lasciato parcheggiato al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini , che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini.

Contestualmente gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino ad individuare, dopo varie ricerche, la madre dei minori, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali.

Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del I Gruppo, in via della Greca, per i controlli del caso. Informata l’Autorità Giudiziaria, nonché i servizi sociali, la donna è stata denunciata per il reato di abbandono di minori.

L’intervento conferma ancora una volta l’importanza delle attività di presidio del territorio della Polizia Locale e della collaborazione dei cittadini, determinante per consentire un’azione rapida a tutela della sicurezza.