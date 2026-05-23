Libri a Tolfa, con la prof Del Bo il Medio Evo è tutta un'altra storia • Terzo Binario News

Interessante la presentazione al Polo culturale di “Tutto in una notte”, ultimo lavoro della docente e scrittrice

di Cristiana Vallarino

Il Medio Evo, quello che si studia a scuola, è percepito come un periodo buio della storia italiana e non solo. Sono bastate due ore ad ascoltare Beatrice Del Bo per scompaginare quelle che sono le conocenze di generazioni di allievi e fare un tuffo dentro tutta … un’altra storia!

E’ ciò che è accaduto sabato pomeriggio al Polo Culturale di Tolfa che ha ospitato la presentazione del libro “Tutto in una notte” (edizioni Il Mulino), a firma di Beatrice Del Bo. A dialogare con l’autrice Giordano Iacomelli, direttore del Museo di Tolfa, e lo storico locale Gianmarco Canestrari.

L’incontro è iniziato coi saluti della sindaca Stefania Bentivoglio e poi, partendo dalle mirate domande di Iacomelli e Canestrari, la Del Bo ha avuto modo di spaziare, cominciando con lo spiegare cosa è la didattica della storia, materia che lei insegna all’Università di Milano. In pratica, insegna agli studenti universitari a insegnare la storia agli allievi più giovani, dimenticando i manuali e coinvolgendo i ragazzi, utilizzando tutti quegli strumenti e mezzi da loro amati. Partendo dallo smartphone passando ad instagram fino a realizzare dei podacast.

Poi si è entrati nell’argomento del libro, ovvero la vivace notte medievale che lei ha raccontato in ogni suo aspetto, in vari capitoli, riportando nomi di personaggi, di luoghi come le taverne o i monasteri. Ma a coinvolgere i presenti sono stati stati soprattutto la foga e l’entusiasmo della scrittrice che, facendo balzi e riferimenti anche azzardati, raccontando pure il suo personale rapporto con la notte e il sonno, ha descritto il Medioevo come un periodo storico affascinante e per certi versi “moderno e tecnologico”, contrariamente a quello che è il pensiero comune.

Alla fine il consueto firmacopie, grazie alla presenza di Sergio Cracolici della libreria “Dettagli” di Civitavecchia che ha portato i volumi da acquistare..

La Del Bo è specializzata in storia dell’economia e della società dei secoli XI-XV. Oggi si occupa di storia di genere, della discriminazione nei confronti di forestieri, donne, poveri e lavoratori, e dell’inclusione. Oltre ad insegnare e a curare eventi o pubblicazioni sempre a tema Medioevo, usa il podcast come mezzo divulgativo: con altre colleghe ne ha appena curato uno, per “Io Donna”, in cui si raccontano donne della storia. Lei ha scelto Lucrezia Borgia. Del resto, sempre per Il Mulino, ha pubblicato Arsenico e altri veleni. Una storia letale nel Medioevo.