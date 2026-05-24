In arrivo 7 milioni all'Ater, Fasoli: "Per l'acquisto parziale di via Elcetina a Santa Marinella" • Terzo Binario News

La Giunta regionale del Lazio ha deliberato

la finalizzazione di 7 milioni di euro a favore dell’ATER comprensoriale

di Civitavecchia per il parziale acquisto del complesso immobiliare di

via Elcetina, nel Comune di Santa Marinella, per un totale di 39

alloggi. Un intervento finanziato nell’ambito del FESR 2021–2027

(obiettivo 4.7), che rafforza in modo concreto l’offerta abitativa

pubblica e sociale sul litorale.

Questo provvedimento, va detto con chiarezza anche per il giusto

riconoscimento al personale che ha lavorato duramente, non nasce oggi.

Dietro questa delibera c’è un percorso tecnico-amministrativo portato

avanti con continuità negli ultimi tre anni, fatto di istruttorie,

interlocuzioni e dossier, che l’ATER ha seguito insieme agli uffici

regionali competenti, nel solco delle indicazioni del Presidente della

Regione Lazio Francesco Rocca, che ha personalmente colto l’opportunità

di completare un insediamento rimasto incompiuto e dare una prospettiva

a un’area rimasta troppo a lungo sospesa.

Un ringraziamento va anche

alla Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e

Ricerca e al Capo di Gabinetto del Presidente Rocca per l’importante

supporto.

«Evito di entrare nel merito di comunicati francamente imbarazzanti che,

nelle ultime ore, hanno provato a strumentalizzare politicamente questa

iniziativa a favore dei cittadini – dichiara il commissario

straordinario Massimiliano Fasoli –. Non basta una passerella per

risolvere problemi su cui si lavora da anni, né per attribuirsi la

paternità di risultati frutto di un percorso lungo e documentato: un

minimo di rispetto per chi ci ha lavorato davvero è doveroso. Sette

milioni e 39 alloggi significano più disponibilità abitativa, più tutela

e più risposte. Ringrazio il presidente Rocca e chi, negli uffici, ha

trasformato un’esigenza reale in un atto concreto».

L’intervento incide in un contesto difficile, che accomuna gran parte

del litorale: mercato degli affitti sotto pressione, canoni alti,

richieste di anticipi e garanzie spesso insostenibili. In Comuni a

vocazione turistica come Santa Marinella il problema si amplifica tra

affitti brevi e formule legate ai periodi estivi: tenere la città viva

tutto l’anno significa anche garantire una risposta abitativa stabile.

In questo quadro, l’operazione consente di rafforzare l’ERP ma anche di

aprire spazio a formule di housing sociale e affitti calmierati, utili a

quella “fascia grigia” di cittadini che non rientra nelle agevolazioni

tradizionali, ma non ha redditi sufficienti per un mutuo o per reggere

il mercato privato, in un’economia sempre più complessa. È una leva

concreta per giovani coppie e famiglie che oggi rischiano di essere

espulse dai comuni più appetibili.

«La direzione è chiara – conclude Fasoli –: una casa pubblica moderna

che non isola e non separa, ma integra. Vogliamo costruire un’offerta

equilibrata tra edilizia sovvenzionata e soluzioni

agevolate/convenzionate, evitando ogni forma di ghettizzazione e

garantendo regole chiare. Ora la priorità è trasformare questa scelta in

risultati concreti: l’abitare pubblico non si misura in proclami o

polemiche, ma in atti, tempi e opere».

«L’auspicio è che questa linea possa essere ulteriormente rafforzata con

nuove risorse e interventi analoghi anche nel resto del comprensorio.

Nel prossimo periodo, intanto, sono previste ulteriori consegne e

inaugurazioni su altri progetti in fase avanzata, a partire da Tolfa,

dove contiamo di chiudere a breve un intervento importante: anche lì a

parlare saranno gli atti e i risultati, non le rivendicazioni

dell’ultima ora».