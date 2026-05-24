In arrivo 7 milioni all'Ater, Fasoli: "Per l'acquisto parziale di via Elcetina a Santa Marinella" • Terzo Binario News

La Giunta regionale del Lazio ha deliberato
la finalizzazione di 7 milioni di euro a favore dell’ATER comprensoriale
di Civitavecchia per il parziale acquisto del complesso immobiliare di
via Elcetina, nel Comune di Santa Marinella, per un totale di 39
alloggi. Un intervento finanziato nell’ambito del FESR 2021–2027
(obiettivo 4.7), che rafforza in modo concreto l’offerta abitativa
pubblica e sociale sul litorale.
Questo provvedimento, va detto con chiarezza anche per il giusto
riconoscimento al personale che ha lavorato duramente, non nasce oggi.
Dietro questa delibera c’è un percorso tecnico-amministrativo portato
avanti con continuità negli ultimi tre anni, fatto di istruttorie,
interlocuzioni e dossier, che l’ATER ha seguito insieme agli uffici
regionali competenti, nel solco delle indicazioni del Presidente della
Regione Lazio Francesco Rocca, che ha personalmente colto l’opportunità
di completare un insediamento rimasto incompiuto e dare una prospettiva
a un’area rimasta troppo a lungo sospesa.
Un ringraziamento va anche
alla Direzione regionale Sviluppo economico, Attività produttive e
Ricerca e al Capo di Gabinetto del Presidente Rocca per l’importante
supporto.
«Evito di entrare nel merito di comunicati francamente imbarazzanti che,
nelle ultime ore, hanno provato a strumentalizzare politicamente questa
iniziativa a favore dei cittadini – dichiara il commissario
straordinario Massimiliano Fasoli –. Non basta una passerella per
risolvere problemi su cui si lavora da anni, né per attribuirsi la
paternità di risultati frutto di un percorso lungo e documentato: un
minimo di rispetto per chi ci ha lavorato davvero è doveroso. Sette
milioni e 39 alloggi significano più disponibilità abitativa, più tutela
e più risposte. Ringrazio il presidente Rocca e chi, negli uffici, ha
trasformato un’esigenza reale in un atto concreto».
L’intervento incide in un contesto difficile, che accomuna gran parte
del litorale: mercato degli affitti sotto pressione, canoni alti,
richieste di anticipi e garanzie spesso insostenibili. In Comuni a
vocazione turistica come Santa Marinella il problema si amplifica tra
affitti brevi e formule legate ai periodi estivi: tenere la città viva
tutto l’anno significa anche garantire una risposta abitativa stabile.
In questo quadro, l’operazione consente di rafforzare l’ERP ma anche di
aprire spazio a formule di housing sociale e affitti calmierati, utili a
quella “fascia grigia” di cittadini che non rientra nelle agevolazioni
tradizionali, ma non ha redditi sufficienti per un mutuo o per reggere
il mercato privato, in un’economia sempre più complessa. È una leva
concreta per giovani coppie e famiglie che oggi rischiano di essere
espulse dai comuni più appetibili.
«La direzione è chiara – conclude Fasoli –: una casa pubblica moderna
che non isola e non separa, ma integra. Vogliamo costruire un’offerta
equilibrata tra edilizia sovvenzionata e soluzioni
agevolate/convenzionate, evitando ogni forma di ghettizzazione e
garantendo regole chiare. Ora la priorità è trasformare questa scelta in
risultati concreti: l’abitare pubblico non si misura in proclami o
polemiche, ma in atti, tempi e opere».
«L’auspicio è che questa linea possa essere ulteriormente rafforzata con
nuove risorse e interventi analoghi anche nel resto del comprensorio.
Nel prossimo periodo, intanto, sono previste ulteriori consegne e
inaugurazioni su altri progetti in fase avanzata, a partire da Tolfa,
dove contiamo di chiudere a breve un intervento importante: anche lì a
parlare saranno gli atti e i risultati, non le rivendicazioni
dell’ultima ora».