Vivicittà 2025 è tutto rosa-Civitavecchia grazie alla tripletta Tirreno • Terzo Binario News

Il Vivicittà 2025 di Civitavecchia è tutto rosa grazie alla tripletta sul podio che la Tirreno Atletica ha messo in atto in campo femminile con Asia Bernardini prima e vincitrice in 34′:56″ (anche del XI Memorial Leda Gallinari), seguita da Isabella Papa (targata Lazio Atletica ma da sempre esponente Tirreno) e da Silvia Nasso anche lei biancazzurra.

In campo maschile, affermazione di Alessio Tanfoni della Lazio Atletica che, con il tempo di 31′:09″ si aggiudica il VII Memorial Francesco De Fazi, seguito da Emanuele Curci dell’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi e da Alessio Buraccioni dell’Atletica Libertas Orvieto.

Tuttavia lo zampino della Tirreno c’è anche qui, visto il quarto posto ottenuto dal civitavecchiese Luca Pandolfi. Certo, dispiace per il podio mancato ma il risultato di prestigio resta. Dietro di lui un altro gruppetto di corridori locali con Gabriele Granella della Gp Monti della Tolfa Airone, Daniele Mellini e Gioele Romiti, questi ultimi entrambi della Tirreno.

Quella corsa a Civitavecchia è stata la 41esima edizione di Vivicittà, che la Uisp definisce “riuscita con i fiocchi”: record di partecipazione alla corsa competitiva di 10 km, con ben 230 iscritti, e poi per la camminata non competitiva grande partecipazione con oltre 400 iscritti, tra cui il gruppo di cammino dell’Asl Roma 4. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Civitavecchia, ha visto la partenza alle 9.30 data dal delegato allo sport Patrizio Pacifico, e le premiazioni effettuate dalla vice sindaca Stefania Tinti. «Sotto molti aspetti – afferma il presidente dell’ente sportivo locale Simone Assioma – questa è stata un’edizione importante. In primis, un successo per il nuovo percorso ben integrato tra città e porto che non ha impattato sul regolare traffico cittadino. Poi sul piano sportivo, le nostre portacolori civitavecchiesi Asia Bernardini e Isabella Papa si sono classificate rispettivamente al quarto e quinto posto nella speciale classifica compensata nazionale su oltre 40mila partecipanti. Per loro, un risultato straordinario che rende felici tutti, noi per primi come organizzatori». Ovviamente c’è stato un impegno notevole dal punto di vista dell’organizzazione pertanto Assioma ringrazia enti e soggetti che si sono adoperati per la riuscita dell’evento: «Un ringraziamento, infine, verso la Polizia Locale, il Comune di Civitavecchia, la Protezione Civile, l’Appe, ai Vup, all’Anps, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Port Mobility, Polizia di Stato e Carabinieri per la preziosissima collaborazione per la perfetta riuscita della manifestazione, che ha permesso di garantire la sicurezza di tutti gli atleti e di tutte le atlete lungo il percorso.