Morali spinge sull'acceleratore: secondo alla prima gara stagione sulla Formula Gloria • Terzo Binario News

Piede sull’acceleratore per Antonio Morali (è proprio il caso di dire) visto che al debutto del Driver Trophy Centro-Sud Italia è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa: auto nuova ma subito un secondo posto nella terza manche di slalom di abilità. Si è trattato del primo dei sette appuntamenti stagionali, corso sul circuito Isam di Anagni. Auto nuova perché il pilota civitavecchiese si è presentato alle gare del 2025 con una vettura nuova ovvero la la Formula Gloria della Fedeli Racing.

Un passo indietro: l’esponente del Gruppo Piloti Civitavecchia-Yonix ha trovato l’accordo con la scuderia Fedeli Racing per prendere parte al campionato Easy Rider. Per lui c’è una Formula Gloria a disposizione, con la quale correre non solo l’Easy Rider ma anche in altre competizioni. Dopo tanto ani lascia le ruote coperte per passare a una monoposto simile – almeno nel design – a una vettura di Formula 1.

Ma intanto sul circuito ciociaro l’inizio è stato scoppiettante, sebbene Morali abbia avuto bisogno di testare la nuova auto. Ci sono volute un paio di manche prima di prendere le misure della vettura – con piazzamenti di metà classifica e secondi di penalizzazione – ma nella terza gara ecco che iniziata una certa confidenza, che ha portato il pilota civitavecchiese all’ottenimento di un prestigioso secondo posto assoluto dietro Maurizio Stagni, vincitore di categoria. Un piazzamento che rappresenta un buon viatico in vista delle prossime gare che tra l’altro sono abbastanza imminenti.

«L’esordio con una vettura di tipo Formula – dichiara l’esponente del Gpc – è stato migliore delle aspettative. Questo perché durante l’interno non c’è stata la possibilità di testare la vettura sebbene fosse questo il mio auspicio». Tuttavia è rimasto ben contento del piazzamento il nuovo team manager del civitavecchiese, Cristian Fedeli.

Il ritorno in pista di Antonio Morali è previsto per il 27 aprile presso il Circuito del Sagittario di Latina per il quale sono aperte le iscrizioni del Round 2-2025.

Tra l’altro in casa Gpc si è verificato un lutto: infatti è scomparso Gabriele Decina, una delle colonne portanti dei Piloto di Civitavecchia che dapprima si rese protagonista da organizzatore della storica Cronoscalata della Braccianese, poi seguì i driver civitavecchiesi nelle loro competizioni insieme all’attuale presidente Eugenio Bottoni.