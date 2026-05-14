Spaccio a Canino, arrestato un 22enne tunisino • Terzo Binario News

Nella tarda serata di domenica 3 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Canino hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne tunisino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il fermo è avvenuto durante un servizio di pattugliamento del territorio, quando i militari hanno notato il giovane intento a maneggiare un contenitore in modo sospetto.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, il 22enne è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina già confezionate, per un peso complessivo di circa 6,4 grammi, e di 0,2 grammi di hashish, posti sotto sequestrato.

L’operazione, si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e controllo del territorio volta anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti.