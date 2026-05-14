 Il Console della Tunisia al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Console della Tunisia al porto di Civitavecchia

Mag 14, 2026 | Civitavecchia, Politica, Porto

VISITA CONSOLE TUNISINO latrofa porto civitavecchia

Visita istituzionale nel porto di Civitavecchia del Console tunisino Marwen Kablouti, ricevuto questa mattina dal Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa.

L’incontro si è svolto presso la sede dell’ente in Molo Vespucci ed è stato l’occasione per ribadire il forte legame tra lo scalo laziale e il porto di Tunisi, già collegati da due linee marittime dirette dedicate sia al traffico passeggeri sia al ro-ro merci.

L’obiettivo condiviso è quello di consolidare il ruolo strategico di Civitavecchia come hub delle Autostrade del Mare del Mediterraneo centrale e favorire nuove opportunità di crescita per i flussi commerciali tra le due sponde.

La visita si è conclusa con uno scambio di doni istituzionali e con l’impegno a proseguire il confronto nei prossimi mesi, verificando anche la possibilità di definire un protocollo di intesa tra i due porti.

Nella foto, da sinistra: il Console tunisino Marwen Kablouti e il Presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa durante l’incontro presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale.